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Сковорода индукционная «Гранито» алюминий литой, черный - фото 1Сковорода индукционная «Гранито» алюминий литой, черный - фото 2Сковорода индукционная «Гранито» алюминий литой, черный - фото 3Сковорода индукционная «Гранито» алюминий литой, черный - фото 4

Сковорода индукционная «Гранито» алюминий литой, черный

Артикул: CH-059-336
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота80 мм
  • Диаметр240 мм
  • Материалалюминий
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

Отзывы

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