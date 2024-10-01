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Сковорода нержавеющая сталь, металлический - фото 1

Сковорода нержавеющая сталь, металлический

Артикул: CH-059-306
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина525 мм
  • Высота65 мм
  • Диаметр280 мм
  • Вес1,58 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный
  • ФормаКруглая

Отзывы

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