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Сковорода «Гранито» литой алюминий, черный - фото 1

Сковорода «Гранито» литой алюминий, черный

Артикул: CH-059-249
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота45 мм
  • Диаметр240 мм
  • Материалалюминий
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

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