Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота45 мм
- Диаметр200 мм
- Вес0,92 кг
- Материалалюминий
- Цветзеленый
- ФормаКруглая
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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