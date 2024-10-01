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Сковорода-гриль прямоугольный чугун, тефлон, черный - фото 1

Сковорода-гриль прямоугольный чугун, тефлон, черный

Артикул: CH-059-123
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300/190 мм
  • Ширина220 мм
  • Высота10 мм
  • Вес1,855 кг
  • Материалчугун
  • Цветчерный

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