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Сковорода из голубой стали, серый - фото 1

Сковорода из голубой стали, серый

Артикул: CH-059-421
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина850 мм
  • Высота70 мм
  • Диаметр450 мм
  • Вес2,73 кг
  • Материалсталь
  • Цветсерый
  • ФормаКруглая

Отзывы

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