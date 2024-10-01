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Сковорода две ручки, с антипригарным покрытием «Клас Шеф+» алюминий, тефлон, синий,черный - фото 1Сковорода две ручки, с антипригарным покрытием «Клас Шеф+» алюминий, тефлон, синий,черный - фото 2

Сковорода две ручки, с антипригарным покрытием «Клас Шеф+» алюминий, тефлон, синий,черный

Артикул: CH-059-402
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Высота70 мм
  • Диаметр500/410 мм
  • Вес3,38 кг
  • Материалалюминий
  • Цветсиний, черный
  • ФормаКруглая

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