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Сковорода «Проотель» литой алюминий, пластиковая

Артикул: CH-059-126
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота54 мм
  • Диаметр260 мм
  • Вес1,38 кг
  • Материалалюминий, пластик
  • Цветчерный

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