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Сковорода индукционная, алюминий литой, тефлон, черный - фото 1Сковорода индукционная, алюминий литой, тефлон, черный - фото 2

Сковорода индукционная, алюминий литой, тефлон, черный

Артикул: CH-059-380
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина530 мм
  • Высота60 мм
  • Диаметр320 мм
  • Вес1,935 кг
  • Материалалюминий
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

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