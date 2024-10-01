Товар в корзине. Перейти
Сковорода-гриль «Гранито» алюминий литой - фото 1

Сковорода-гриль «Гранито» алюминий литой

Артикул: CH-059-253
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сковорода профессиональная алюминиевая, тефлон, серебряный, черный
Фотография товара Сковорода профессиональная алюминиевая, тефлон, серебряный, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая
Фотография товара Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина260 мм
  • Ширина260 мм
  • Высота35 мм
  • Вес0,817 кг
  • Материалалюминий
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Нож для устриц «Тутти» сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от870

Нож для устриц «Тутти» сталь нержавеющая, пластик

5
В наличии 118 шт.
Настоящее фото товара Направляющая для бокалов «Пробар» нержавеющая сталь, серебряный , произведённого компанией ChiedoCover
от1 340

Направляющая для бокалов «Пробар» нержавеющая сталь, серебряный

11
В наличии 55 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Нептун», диаметр 279мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 510
Оптовая цена

Тарелка «Нептун», диаметр 279мм

7
В наличии 504 шт.
Настоящее фото товара Скребок для разделочных досок с лезвием, произведённого компанией ChiedoCover
от6 900

Скребок для разделочных досок с лезвием

12
В наличии
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от4 820

Нож для чистки овощей «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

7
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Веселка для кухни, бук, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Веселка для кухни, бук, бежевый

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Мисосупница «Кунстверк», фарфор белый, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Мисосупница «Кунстверк», фарфор белый

11
В наличии 252 шт.
Настоящее фото товара Щипцы для гриля, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 360

Щипцы для гриля, сталь нержавеющая

15
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Киа», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1504
1 190 ₽

Нож столовый «Киа»

13
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Сотейник, «Мастер», сталь нержавеющая, 1,1 л, 75 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 800

Сотейник, «Мастер», сталь нержавеющая, 1,1 л, 75 мм, металлическая

15
В наличии 20 шт.

Другие товары из раздела сковороды

Фотография товара Сковорода дно-сэндвич, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода дно-сэндвич, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090

Сковорода дно-сэндвич, сталь нержавеющая

10
В наличии 53 шт.
Фотография товара Сковорода дно-сэндвич сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода дно-сэндвич сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 400

Сковорода дно-сэндвич сталь нержавеющая

8
В наличии 56 шт.
Настоящее фото товара Сковорода, сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от25 710

Сковорода, сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, черный, металлический

14
В наличии 11 шт.
Фотография товара Сковорода для блинов, алюминий литой, тефлон, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода для блинов, алюминий литой, тефлон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290

Сковорода для блинов, алюминий литой, тефлон, черный

14
В наличии
Фотография товара Сковорода для блинов голубая сталь, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода для блинов голубая сталь, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590

Сковорода для блинов голубая сталь, металлический

12
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода для блинов алюминиевая, тефлон, черный, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 100

Сковорода для блинов алюминиевая, тефлон, черный, серебряный

15
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Сковорода сталь черная, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 340

Сковорода сталь черная, серый

14
В наличии 4 шт.
Фотография товара Сковорода голубая сталь, серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода голубая сталь, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590

Сковорода голубая сталь, серая

7
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, светлое дерево , произведённого компанией ChiedoCover
от1 780

Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, светлое дерево

7
В наличии 70 шт.
Фотография товара Сковорода «Эмбер Каст Мэтт» чугун, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода «Эмбер Каст Мэтт» чугун, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 760

Сковорода «Эмбер Каст Мэтт» чугун, черная

6
В наличии 8 шт.

Товар в корзине

Сковорода-гриль «Гранито» алюминий литой
Сковорода-гриль «Гранито» алюминий литой
от 4 380
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Нож для устриц «Тутти» сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от870

Нож для устриц «Тутти» сталь нержавеющая, пластик

5
В наличии 118 шт.
Настоящее фото товара Направляющая для бокалов «Пробар» нержавеющая сталь, серебряный , произведённого компанией ChiedoCover
от1 340

Направляющая для бокалов «Пробар» нержавеющая сталь, серебряный

11
В наличии 55 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Нептун», диаметр 279мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 510
Оптовая цена

Тарелка «Нептун», диаметр 279мм

7
В наличии 504 шт.
Настоящее фото товара Скребок для разделочных досок с лезвием, произведённого компанией ChiedoCover
от6 900

Скребок для разделочных досок с лезвием

12
В наличии