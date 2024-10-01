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Сковорода овальная алюминиевая, антипригарное покрытие - фото 1

Сковорода овальная алюминиевая, антипригарное покрытие

Артикул: CH-059-235
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина280 мм
  • Вес1,61 кг
  • Материалалюминий
  • Цветсиний, черный
  • ФормаОвальная

Отзывы

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