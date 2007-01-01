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Совок для льда, алюминиевый, 180 мл серебристый - фото 1

Совок для льда, алюминиевый, 180 мл серебристый

Артикул: CH-058-268
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина120 мм
  • Ширина65 мм
  • Вес0,200 кг
  • Материалалюминий
  • Цветсеребряный

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