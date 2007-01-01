Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина120 мм
- Ширина65 мм
- Вес0,200 кг
- Материалалюминий
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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Дуршлаг на подставке, «Проотель», алюминиевый, 43 см, металлический
Дуршлаг на подставке, «Проотель», алюминиевый, 43 см, металлический