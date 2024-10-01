Товар в корзине. Перейти
Совок для льда, поликарбонат, прозрачный - фото 1

Совок для льда, поликарбонат, прозрачный

Артикул: CH-058-253
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Емкость для льда сталь 1,1л., металлический
Фотография товара Емкость для льда сталь 1,1л., металлический от компании ChiedoCover.
Следующий Совок для льда, сталь нержавеющая,серебристый
Фотография товара Совок для льда, сталь нержавеющая,серебристый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина270 мм
  • Ширина73 мм
  • Вес0,96 кг
  • Материалполикарбонат
  • Цветпрозрачный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Нож кухонный «Осака» односторонняя заточка, сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от8 050

Нож кухонный «Осака» односторонняя заточка, сталь нержавеющая, полиоксиметилен

10
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Шумовка сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090

Шумовка сталь нержавеющая, металлическая

14
В наличии
Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, 295 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 030

Крышка, сталь нержавеющая, 295 мм, металлическая

10
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Капитан Морган», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Капитан Морган»

5
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Акварель», произведённого компанией ChiedoCover
от1 310
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Акварель»

8
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Перле», произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Перле»

5
В наличии 585 шт.
Настоящее фото товара Сквизер для цитрусовых, стальной, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Сквизер для цитрусовых, стальной

8
В наличии
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки сталь нержавеющая 7,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 430

Кастрюля без крышки сталь нержавеющая 7,5л

12
В наличии
Настоящее фото товара Миска сталь, нержавеющая, 2,7л, произведённого компанией ChiedoCover
от5 840

Миска сталь, нержавеющая, 2,7л

10
В наличии
Настоящее фото товара Сквизер для лайма, алюминиевый, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от830

Сквизер для лайма, алюминиевый, зеленый

10
В наличии 26 шт.

Другие товары из раздела совки для льда

Настоящее фото товара Совок для льда «Пробар», сталь нержавеющая, 120мл, произведённого компанией ChiedoCover
от320

Совок для льда «Пробар», сталь нержавеющая, 120мл

7
В наличии 154 шт.
Фотография товара Совок для льда «Пробар»,серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Совок для льда «Пробар»,серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от480

Совок для льда «Пробар»,серебристый

15
В наличии 70 шт.
Настоящее фото товара Совок для льда «Пробар», сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Совок для льда «Пробар», сталь нержавеющая, серебристый

13
В наличии 68 шт.
Настоящее фото товара Совок для льда, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 560

Совок для льда, сталь нержавеющая, серебристый

8
В наличии
Настоящее фото товара Совок для льда, поликарбонат,прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 400

Совок для льда, поликарбонат,прозрачный

8
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Совок для льда, сталь нержавеющая , произведённого компанией ChiedoCover
от3 300

Совок для льда, сталь нержавеющая

15
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Совок для льда, перфорированный, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190

Совок для льда, перфорированный, сталь нержавеющая, серебристый

15
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Совок для льда перфорированный, сталь нержавеющая серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 170

Совок для льда перфорированный, сталь нержавеющая серебристый

5
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Совок для льда, алюминиевый, 180 мл серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640

Совок для льда, алюминиевый, 180 мл серебристый

11
В наличии
Настоящее фото товара Совок для льда, алюминий, 0,71 л, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 575

Совок для льда, алюминий, 0,71 л, серебристый

13
В наличии

Товар в корзине

Совок для льда, поликарбонат, прозрачный
Совок для льда, поликарбонат, прозрачный
от 1 520
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Нож кухонный «Осака» односторонняя заточка, сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от8 050

Нож кухонный «Осака» односторонняя заточка, сталь нержавеющая, полиоксиметилен

10
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Шумовка сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090

Шумовка сталь нержавеющая, металлическая

14
В наличии
Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, 295 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 030

Крышка, сталь нержавеющая, 295 мм, металлическая

10
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Капитан Морган», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Капитан Морган»

5
В наличии 13 шт.