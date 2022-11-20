Товар в корзине. Перейти
Стол деревянный Санса 120 дуб монтана / белая шагрень - фото 1Стол деревянный Санса 120 дуб монтана / белая шагрень - фото 2Стол деревянный Санса 120 дуб монтана / белая шагрень - фото 3Стол деревянный Санса 120 дуб монтана / белая шагрень - фото 4Стол деревянный Санса 120 дуб монтана / белая шагрень - фото 5Стол деревянный Санса 120 дуб монтана / белая шагрень - фото 6Стол деревянный Санса 120 дуб монтана / белая шагрень - фото 7Стол деревянный Санса 120 дуб монтана / белая шагрень - фото 8

Стол деревянный Санса 120 дуб монтана / белая шагрень

Артикул: CH-035-581
37 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм сабия / белый матовый
Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм сабия / белый матовый
Следующий Стол деревянный Иматра мрамор черный / черная шагрень
Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм сабия / белый матовый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота760 мм
  • Вес54 кг
  • Объем0.2 л
  • Материал ножекЛДСП / металл
  • Количество мест4
  • Цвет подстольяБелый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Письменный стол СкандикаНастоящее фото товара Письменный стол Скандика, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Письменный стол Скандика

55
Распродажа
Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муарНастоящее фото товара Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от11 8905
12 390 ₽

Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар

64
Стол КрестовНастоящее фото товара Стол Крестов, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490

Стол Крестов

58
Стол Лофт-83Настоящее фото товара Стол Лофт-83, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090

Стол Лофт-83

52
Стол обеденный WishНастоящее фото товара Стол обеденный Wish, произведённого компанией ChiedoCover
68 190
Оптовая цена

Стол обеденный Wish

32
В наличии 26 шт.
Стол StrongНастоящее фото товара Стол Strong, произведённого компанией ChiedoCover
от46 290

Стол Strong

50
Стол КратосНастоящее фото товара Стол Кратос, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390

Стол Кратос

50
Стол Вустер newНастоящее фото товара Стол Вустер new, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690

Стол Вустер new

92
Стол Bell ClassiCon Coffee TableНастоящее фото товара Стол Bell ClassiCon Coffee Table, произведённого компанией ChiedoCover
45 890
Оптовая цена

Стол Bell ClassiCon Coffee Table

41
Стол журнальный PlatnerНастоящее фото товара Стол журнальный Platner, произведённого компанией ChiedoCover
44 090
Оптовая цена

Стол журнальный Platner

45

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

43
Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Look White, произведённого компанией ChiedoCover
от4 016
Оптовая цена

Люстра Ideal Lux Look White

38
Подвесной светильник Spider №1Настоящее фото товара Подвесной светильник Spider №1, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена

Подвесной светильник Spider №1

31
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Барный табурет высокий Урбан, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Барный табурет высокий Урбан

53
Стул деревянный складной «Анеси»Настоящее фото товара Стул деревянный складной «Анеси», произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Стул деревянный складной «Анеси»

31

Другие товары из раздела деревянные столы

Стол консольный Хельга 2Настоящее фото товара Стол консольный Хельга 2, произведённого компанией ChiedoCover
от45 390
Оптовая цена

Стол консольный Хельга 2

42
Стол консольный Классика 1Настоящее фото товара Стол консольный Классика 1, произведённого компанией ChiedoCover
от43 290
Оптовая цена

Стол консольный Классика 1

44
Стол консольный Диез 2 ДКНастоящее фото товара Стол консольный Диез 2 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Стол консольный Диез 2 ДК

35
Стол консольный Венеция 2 ДКНастоящее фото товара Стол консольный Венеция 2 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от31 290
Оптовая цена

Стол консольный Венеция 2 ДК

40
Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 3 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от32 890
Оптовая цена

Стол консольный Венеция 3 ДК

47
Настоящее фото товара Стол Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Стол Престиж

35
Стол письменный БордоНастоящее фото товара Стол письменный Бордо, произведённого компанией ChiedoCover
139 990
Оптовая цена

Стол письменный Бордо

32
Cтол Орхус 180 см массив дуба, тон натуральныйНастоящее фото товара Cтол Орхус 180 см массив дуба, тон натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от89 890
Оптовая цена

Cтол Орхус 180 см массив дуба, тон натуральный

33
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Cтол раздвижной Маджоре 3 140-200 см белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от65 190
Оптовая цена

Cтол раздвижной Маджоре 3 140-200 см белый матовый

32
Настоящее фото товара Cтол раздвижной Тиволи 1 140-188 см натуральный бук, произведённого компанией ChiedoCover
от70 890
Оптовая цена

Cтол раздвижной Тиволи 1 140-188 см натуральный бук

40

Товар в корзине

Стол деревянный Санса 120 дуб монтана / белая шагрень
Стол деревянный Санса 120 дуб монтана / белая шагрень
от 29 790
37 786 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

43
Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Look White, произведённого компанией ChiedoCover
от4 016
Оптовая цена

Люстра Ideal Lux Look White

38
Подвесной светильник Spider №1Настоящее фото товара Подвесной светильник Spider №1, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена

Подвесной светильник Spider №1

31
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Барный табурет высокий Урбан, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Барный табурет высокий Урбан

53