Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина800 мм
- Высота760 мм
- Вес54 кг
- Объем0.2 л
- Материал ножекЛДСП / металл
- Количество мест4
- Цвет подстольяБелый
- Страна изготовленияРоссия
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