Характеристики товара
Описание
Столешница с безопасными, скругленными краями, металлическая рама, которая полностью прячется под столешницей и оставляет максимальное место для ног, надежные и устойчивые опоры из стального профиля размером 60*30мм, которые расположены таким образом, что позволяют поставить 2 больших стула по широкой стороне стола и 1 широкий стул по узкой стороне стола. Оптимальный выбор для современной кухни
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Стол продуман для удобного ежедневного использования. За ним удобно и свободно сидеть, ничего не мешается, все раскладывается четко и легко.
- Столешница премиум-класса
- Столешница имеет современную Европейскую форму с полностью скругленными углами и смотрится актуально и дорого.
- Высокая надежность материалов
- Тонкие, но прочные опоры этой серии оставляют максимальное место для ног. Рама и опоры практически не имеют швов благодаря сверхточной лазерной резке, а сварочные швы выполнены роботозированной сваркой. На выходе получается идеальное качество стыков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400/1800 мм
- Глубина800 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольяметалл
- Модификации столаРаздвижной
- Цветчерный