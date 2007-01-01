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Настоящее фото товара Стул на колесах Перфекто Ролл, белая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на колесах Перфекто Ролл, белая экокожа
97 оценок
3 690
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Стул на колесах Перфекто Ролл, белая экокожа - фото 1Стул на колесах Перфекто Ролл, белая экокожа - фото 2Стул на колесах Перфекто Ролл, белая экокожа - фото 3

Стул на колесах Перфекто Ролл, белая экокожа

Артикул: CH-028-242
97 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота700/820 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота700/820 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки635 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки635 мм
  • Вес упаковки21.50 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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