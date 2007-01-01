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Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань - фото 1Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань - фото 2Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань - фото 3

Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань

Артикул: CH-069-199
6 оценок
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Фотография товара Стол Лидер 1, уличный из реек, белый, серебро от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Лидер 1, уличный из реек, черный, серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыдерево
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяШампань
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Оптовая цена
1200 800 750 20 7690
1500 800 750 20 8490


Отзывы

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Варианты каркаса

Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы

Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань - столешница в цвете Дуб сономаДуб сонома
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань - столешница в цвете Ясень шимоЯсень шимо
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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Товар в корзине

Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань
от 7 890
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