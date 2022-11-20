Товар в корзине. Перейти
Стол лофт Дхату - фото 1Стол лофт Дхату - фото 2Стол лофт Дхату - фото 3Стол лофт Дхату - фото 4Стол лофт Дхату - фото 5Стол лофт Дхату - фото 6

Стол лофт Дхату

Артикул: CH-050-372
12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Stone Antique S
Стол Stone Antique S
Следующий Кресло Dior
Стол Stone Antique S

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота740 мм
  • Материалметалл, дерево
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стол Лофт-1Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
39

Стол Лофт-1

Стол Лофт-2Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
12Хит

Стол Лофт-2

Стол Лофт-3Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
22

Стол Лофт-3

Стол Лофт-4Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от9 39022
11 990 ₽
31

Стол Лофт-4

Стол Лофт-5Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽
28

Стол Лофт-5

Стол Лофт-6Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
18

Стол Лофт-6

Стол Лофт-7Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
22

Стол Лофт-7

Стол Лофт-10, D800ммНастоящее фото товара Стол Лофт-10, D800мм, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
15

Стол Лофт-10, D800мм

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Комплект Лофт стульев Кемптен, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
25

Комплект Лофт стульев Кемптен

Барный стул Бургас регулируемыйНастоящее фото товара Барный стул Бургас регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена
3

Барный стул Бургас регулируемый

В наличии 50 шт.
Стул барный Комфорт белый, экокожаНастоящее фото товара Стул барный Комфорт белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
3

Стул барный Комфорт белый, экокожа

Стул барный Tolix Wood желтыйНастоящее фото товара Стул барный Tolix Wood желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99038
7 990 ₽Оптовая цена
3

Стул барный Tolix Wood желтый

В наличии 100 шт.
Стул барный Tolix Wood со спинкой белый глянцевыйНастоящее фото товара Стул барный Tolix Wood со спинкой белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99037
9 490 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Tolix Wood со спинкой белый глянцевый

В наличии 10 шт.
Полубарный стул Mint, велюр Verona 27, красное деревоНастоящее фото товара Полубарный стул Mint, велюр Verona 27, красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
34

Полубарный стул Mint, велюр Verona 27, красное дерево

Настоящее фото товара Стул барный Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
11

Стул барный Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото

Другие товары из разделапо стилю
Стул Такер, патина, с бежевой подушкойНастоящее фото товара Стул Такер, патина, с бежевой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽
20

Стул Такер, патина, с бежевой подушкой

Комплект Такер, 4 черных стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 черных стула, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
26

Комплект Такер, 4 черных стула

Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, букНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
29

Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 35016
2 790 ₽
34

Стул Хит 25мм с подлокотниками

Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55028
2 150 ₽
13

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленаяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75022
2 240 ₽
40

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая

В наличии 13 шт.