Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Глубина800 мм
- Высота740 мм
- Материалметалл, дерево
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
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