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Стол Талар, раскладной - фото 1Стол Талар, раскладной - фото 2

Стол Талар, раскладной

Артикул: CH-051-730
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Цветбелый

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