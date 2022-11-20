Характеристики товара
Основные характеристики
- Цветбелый
Стол Кантри крем / патина золото
Стол обеденный Марбург
Стол деревянный Деон белый
Стол деревянный Джил крем с золотой патиной
Стол Торвальд обсидиан / черный
Стол Торвальд белый мрамор / черный
Стол Лейден, золото Arpa 3166 мрамор билбао
Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар
Стол обеденный Andy
Стол обеденный Picnic
Стул Бостон 20мм
Стул барный Купер черный
Стул барный Купер красный
Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево
Стул Авез, черный
Стул Агно, экокожа кремовая
Стул Ажен, кремовый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный