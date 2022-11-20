Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1582 мм
- Ширина1159 мм
- Длина1228 мм
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
Стул Halmar dariusz, белый
Стул Кейт складной пластиковый
Стул Iris 2102
Стул Наполеон New золотой, пластиковый
Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарный
Стул Oliver Square велюр светло-серый
Стол Решт для 2-х сотрудников, венге
Стол Решт для 2-х сотрудников, белый
Стол Решт для 2-х сотрудников, коричневый
Стол Решт для 2-х сотрудников, вишня оксфорд
Стол Решт для 2-х сотрудников, серый
Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб молочный
Стол Решт для 2-х сотрудников, бук бавария
Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб крафт
Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, венге
Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, белый