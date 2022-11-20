Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1582 мм
- Ширина1169 мм
- Длина3600 мм
- Наличие бортикаС бортиком
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый
Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул прозрачный Isy Antishock, серый
Стул Connor Lux бархат синий
Стул Marcus, бархат пудровый
Обеденный стул Чико, черный
Стол Решт для 2-х сотрудников, венге
Стол Решт для 2-х сотрудников, белый
Стол Решт для 2-х сотрудников, коричневый
Стол Решт для 2-х сотрудников, вишня оксфорд
Стол Решт для 2-х сотрудников, серый
Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб молочный
Стол Решт для 2-х сотрудников, бук бавария
Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб крафт
Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, венге
Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, белый