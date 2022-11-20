Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1582 мм
- Ширина1169 мм
- Длина4800 мм
- Наличие бортикаС бортиком
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Стул Патрик 20мм с широким сиденьем
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная
Стул КАБРИОЛЬ 15
Стул Zig Zag, розовый
Стол Решт для 2-х сотрудников, венге
Стол Решт для 2-х сотрудников, белый
Стол Решт для 2-х сотрудников, коричневый
Стол Решт для 2-х сотрудников, вишня оксфорд
Стол Решт для 2-х сотрудников, серый
Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб молочный
Стол Решт для 2-х сотрудников, бук бавария
Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб крафт
Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, венге
Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, белый