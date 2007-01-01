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Стол обеденный Nordik, белый, керамика, 130*80

Артикул: CH-077-960
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Nordik станет украшением любой кухни, гостиной, обеденной зоны или современного кафе. Размер стола позволяет комфортно разместить четыре персоны.

Столешница выполнена из керамики белого цвета, которая знаменита прочностью и долговечностью, поверхность устойчива к различным внешним воздействиям. Опорное плиссированное основание стола в лаконичном дизайне надежно удерживает всю конструкцию и дополняет монолитный образ.

Современный стиль дизайна сочетает в себе функциональность и элегантность. Овальная форма столешницы создает уютную атмосферу и экономит пространство.

Обеденный стол Nordik является отличным выбором для тех, кто ценит качество, стиль и комфорт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1300 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота755 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал каркасапластик, металл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки290 мм
  • Глубина упаковки370 мм
  • Вес упаковки33 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Стол обеденный Nordik, белый, керамика, 130*80
Стол обеденный Nordik, белый, керамика, 130*80
44 990
В корзине

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