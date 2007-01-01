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Настоящее фото товара Стул Лофт Римми мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Лофт Римми мягкий
84 оценки
4 000
Товар в корзине. Перейти
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Стул Лофт Римми мягкий

Артикул: CH-006-994
84 оценки
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота830 мм
  • Материал каркасасталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота830 мм
  • Материал каркасасталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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