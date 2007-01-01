Характеристики товара
Описание
Стол алюминиевый. Каркас - алюминий. Столешница: стальной лист толщиной 0.3 мм. Верхний крест: 300х300мм сплав чугуна. Труба: D58, толщина стенки 1.1мм. Основание крестовое: 580х580мм из алюминия.
Упаковка: картон 62*12*62(0,05м3)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота700 мм
- Вес8 кг
- Материал столешницычугун
- Материал каркасаалюминий
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет