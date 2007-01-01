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Стол уличный 1203DP - фото 1

Стол уличный 1203DP

Артикул: CH-001-554
36 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол алюминиевый. Каркас - алюминий. Столешница: стальной лист толщиной 0.3 мм. Верхний крест: 300х300мм сплав чугуна. Труба: D58, толщина стенки 1.1мм. Основание крестовое: 580х580мм из алюминия.

Упаковка: картон 62*12*62(0,05м3)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота700 мм
  • Вес8 кг
  • Материал столешницычугун
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стол уличный 1203DP
Стол уличный 1203DP
7 990
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