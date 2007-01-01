Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Ширина600 мм
- Высота600 мм
- Материал каркасаалюминий
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол деревянный Эльпатия 150 дуб велингтон / черный матовый
Стол раздвижной Best, белый структурный, лдсп, цвет опоры дуб канзас
Стол Сканди М 90, Слоновая кость/Натуральное дерево