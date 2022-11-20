Характеристики товара
Описание
Современный, стильный и миниатюрный журнальный столик Trick добавит изюминку в любом интерьере дома, дачи, кафе, гостиницы и остальных зон отдыха. Надёжный металлический каркас и столешница окрашены порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Столешницу можно использовать как поднос, она с лёгкостью снимается с основания и с такой же лёгкостью устанавливается обратно. Столик легко поднять и перенести в любое место дома или офиса, полностью разборный. Легко собрать и разобрать обратно. Столешница: металл, порошковое окрашивание; Материал основания: металл, порошковое окрашивание.
Основные характеристики
- Высота520 мм
- Ширина420 мм
- Длина420 мм
- Вес2.7 кг
- Материал столешницыметалл
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный
- Размер упаковки54/50/6 см
- Страна изготовленияКитай