Характеристики товара
Описание
Журнальный столик с круглой столешницей и аналогичным основанием, которые соединены фигурной опорой из массива сосны. Восхищает своей органичностью и плавными линиями. Идеально подходит для небольших помещений. Станет универсальным компаньоном для мебели разных стилей. Адаптируется к любой задаче. Может заменить прикроватную тумбу, выполнит функцию приставного столика, подставки для цветов, свечей, фото и предметов искусства. Разные размеры и цвета серии Omni позволяют создавать интересные комбинации для актуального интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота570 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал каркасамассив дерева
Параметры упаковки
- Ширина упаковки490 мм
- Высота упаковки525 мм
- Глубина упаковки135 мм
- Объём упаковки0.03 м3