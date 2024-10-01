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Столик журнальный Omni maxi

Артикул: CH-066-285
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик с круглой столешницей и аналогичным основанием, которые соединены фигурной опорой из массива сосны. Восхищает своей органичностью и плавными линиями. Идеально подходит для небольших помещений. Станет универсальным компаньоном для мебели разных стилей. Адаптируется к любой задаче. Может заменить прикроватную тумбу, выполнит функцию приставного столика, подставки для цветов, свечей, фото и предметов искусства. Разные размеры и цвета серии Omni позволяют создавать интересные комбинации для актуального интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота570 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал каркасамассив дерева

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки490 мм
  • Высота упаковки525 мм
  • Глубина упаковки135 мм
  • Объём упаковки0.03 м3

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