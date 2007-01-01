Характеристики товара
Описание
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 18.7
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.370
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина505 мм
- Глубина560 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Материалпластик
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки5 мм
- Высота упаковки9 мм
- Глубина упаковки6 мм
- Вес упаковки18.40 кг
- Объём упаковки0.37 м3
- Изделия стопируютсяНет