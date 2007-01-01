Характеристики товара
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина505 мм
- Глубина560 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья405 мм
- Глубина сиденья405 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес4.3 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалпластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки5 мм
- Высота упаковки9 мм
- Глубина упаковки6 мм
- Вес упаковки18.40 кг
- Объём упаковки0.37 м3
- Габариты упаковки для логистики600
- Изделия стопируютсяДа