Настоящее фото товара Стул Masters, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Masters, черный
26 оценок
3 49057
7 990 ₽
Стул Masters, черный - фото 1Стул Masters, черный - фото 2Стул Masters, черный - фото 3Стул Masters, черный - фото 4Стул Masters, черный - фото 5
Распродажа

Стул Masters, черный

Артикул: CH-010-249
Основные характеристики
  • Ширина505 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья405 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул выполнен полностью из прочного экологичного пластика. Уникальное сочетание тонких линий элементов спинки, подлокотников и ножек, предоставляет возможность универсального решения для жилых помещений, баров, кафе, ресторанов и отелей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина505 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья405 мм
  • Глубина сиденья405 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес4.3 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки5 мм
  • Высота упаковки9 мм
  • Глубина упаковки6 мм
  • Вес упаковки18.40 кг
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Габариты упаковки для логистики600
  • Изделия стопируютсяДа
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

