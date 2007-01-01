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Настоящее фото товара Стул Пенелопа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Пенелопа бежевый
26 оценок
12 49047
23 490 ₽
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Стул Пенелопа бежевый - фото 1Стул Пенелопа бежевый - фото 2Стул Пенелопа бежевый - фото 3Стул Пенелопа бежевый - фото 4
Распродажа

Стул Пенелопа бежевый

Артикул: CH-052-637
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Пенелопа мягкий бежевый обивка велюр

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья610 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес8.5 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Вес упаковки20 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Габариты упаковки для логистики740
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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