Характеристики товара
Описание
Стул Пенелопа мягкий бежевый обивка велюр
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина530 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья610 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Вес8.5 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Вес упаковки20 кг
- Объём упаковки0.28 м3
- Габариты упаковки для логистики740
- Изделия стопируютсяНет