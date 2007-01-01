Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Adriano 2 вишня патина
Стул Adriano 2 вишня патина
14 оценок
16 390
Стул Adriano 2 вишня патина - фото 1Стул Adriano 2 вишня патина - фото 2Стул Adriano 2 вишня патина - фото 3Стул Adriano 2 вишня патина - фото 4Стул Adriano 2 вишня патина - фото 5Стул Adriano 2 вишня патина - фото 6Стул Adriano 2 вишня патина - фото 7Стул Adriano 2 вишня патина - фото 8Стул Adriano 2 вишня патина - фото 9Стул Adriano 2 вишня патина - фото 10Стул Adriano 2 вишня патина - фото 11Стул Adriano 2 вишня патина - фото 12

Артикул: CH-081-702
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота970 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Ширина - 50; Глубина - 54; Высота - 97; Ширина сиденья - 50; Глубина сиденья - 44; Высота сиденья - 49;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота970 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес6.7 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветкоричневый
  • Обивкаткань
  • По конструкцииСтулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки1060 мм
  • Объём упаковки0.38 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела банкетные стулья

Хит
Фотография товара Стул Азия 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75034
2 630 ₽

Стул Азия 20мм

93
Распродажа
Фотография товара Стул Патрик 20мм - шампань, Игуана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм - шампань, Игуана, произведённого компанией ChiedoCover
от2 75036
4 290 ₽

Стул Патрик 20мм - шампань, Игуана

120
Распродажа
Фотография товара Стул Сахара 25мм с наружними заглушками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сахара 25мм с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 64018
3 190 ₽

Стул Сахара 25мм с наружними заглушками

74
Распродажа
Фотография товара Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 60029
3 649 ₽

Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий

110
Распродажа
Фотография товара Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 85033
2 740 ₽

Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый

55
Распродажа
Фотография товара Стул Laval, белая экокожа/ серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Laval, белая экокожа/ серебро, произведённого компанией ChiedoCover
8 1909
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Laval, белая экокожа/ серебро

46
В наличии 81 шт.
Фотография товара Стул Дарио, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дарио, белый, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Стул Дарио, белый

84
В наличии 34 шт.
Хит
Фотография товара Стул Азия 25, жаккард корона зеленая, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Азия 25, жаккард корона зеленая, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 85033
2 740 ₽

Стул Азия 25, жаккард корона зеленая, каркас золото

5
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Вертекс 20, микровелюр Эрика 08, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вертекс 20, микровелюр Эрика 08, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от2 05051
4 140 ₽

Стул Вертекс 20, микровелюр Эрика 08, каркас черный муар

12
В наличии 3 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
1 500

Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото

9

