Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, жаккард ромб синий, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 25мм, жаккард ромб синий, каркас серебро
9 оценок
2 03017
2 435 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 25мм, жаккард ромб синий, каркас серебро - фото 1Стул Хит 25мм, жаккард ромб синий, каркас серебро - фото 2Стул Хит 25мм, жаккард ромб синий, каркас серебро - фото 3Стул Хит 25мм, жаккард ромб синий, каркас серебро - фото 4
Хит

Стул Хит 25мм, жаккард ромб синий, каркас серебро

Артикул: CH-080-648
9 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Фотография товара Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
Фотография товара Стул Сахара 25мм с наружними заглушками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Вес6,5 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард
  • Цвет каркасасеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49035
2 275 ₽

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая

144
В наличии 121 шт.В пути 153 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64027
2 225 ₽

Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый

134
Распродажа
Фотография товара Стул Боди 25мм - коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Боди 25мм - коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 93032
2 830 ₽

Стул Боди 25мм - коричневый

121
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64027
2 225 ₽

Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый

141
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 5809
2 815 ₽

Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый

59
Фотография товара Стул Наполеон New золотой, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Наполеон New золотой, пластиковый

30
Настоящее фото товара Стул Дарио, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Стул Дарио

65
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Хит 20мм складной, рогожка Levis 78, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, рогожка Levis 78, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 53010
3 900 ₽

Стул Хит 20мм складной, рогожка Levis 78, каркас черный

13
Фотография товара Стул S-7 банкетный каркас серый, синяя ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул S-7 банкетный каркас серый, синяя ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена

Стул S-7 банкетный каркас серый, синяя ткань

5
В наличии 74 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм, жаккард ромб красный, ПО, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, жаккард ромб красный, ПО, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 400

Стул Хит 20мм, жаккард ромб красный, ПО, черный муар

13

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*900, белый, орех, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, белый, орех, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2400*900, белый, орех, кромка ПВХ

15
Настоящее фото товара Стол мобильный складной таксония, антрацит, 25 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
19 490
Оптовая цена

Стол мобильный складной таксония, антрацит, 25 мм, 160*70

12
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19028
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр фиолетовый

43
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 05, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45028
1 990 ₽

Чехол для стола 05, розовый

49
Фотография товара Стол барный Virtuos D, береза с эффектом/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Virtuos D, береза с эффектом/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от72 690
Оптовая цена

Стол барный Virtuos D, береза с эффектом/ белый

44
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм

493
Распродажа
Фотография товара Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
от23 49054
49 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное

26
В наличии 56 шт.
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, орех, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, орех, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стол Лидер 1, 1500*900, орех, белый, кромка ПВХ

10
Настоящее фото товара Стол мобильный складной орех, белый, 22 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена

Стол мобильный складной орех, белый, 22 мм, 160*70

7

Другие товары из раздела банкетные стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 40017
2 888 ₽

Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный

94
Распродажа
Фотография товара Стул Раунд 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Раунд 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 18026
2 915 ₽

Стул Раунд 20мм

122
Распродажа
Фотография товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 14023
4 040 ₽

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий

140
Фотография товара Стул Меган велюр капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Стул Меган велюр капучино

26
Фотография товара Стул Дарио, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дарио, бежевый , произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Стул Дарио, бежевый

51
Хит
Фотография товара Стул Азия 20, жаккард корона красная, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Азия 20, жаккард корона красная, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55037
2 430 ₽

Стул Азия 20, жаккард корона красная, каркас золото

14
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Вертекс 20, микровелюр Эрика 08, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вертекс 20, микровелюр Эрика 08, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 85054
3 940 ₽

Стул Вертекс 20, микровелюр Эрика 08, каркас черный муар

12
В наличии 39 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кейт складной со столиком черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кейт складной со столиком черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 59018
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Кейт складной со столиком черный

26
В наличии 192 шт.
Хит
Фотография товара Стул Хит 20, велюр красный велютто 38, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр красный велютто 38, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Стул Хит 20, велюр красный велютто 38, каркас золото

8
Хит
Фотография товара Хит 20, жаккард корона синяя, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хит 20, жаккард корона синяя, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Хит 20, жаккард корона синяя, каркас шампань

13
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Стул Хит 25мм, жаккард ромб синий, каркас серебро
Стул Хит 25мм, жаккард ромб синий, каркас серебро
от 1 830
2 435 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*900, белый, орех, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, белый, орех, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2400*900, белый, орех, кромка ПВХ

15
Настоящее фото товара Стол мобильный складной таксония, антрацит, 25 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
19 490
Оптовая цена

Стол мобильный складной таксония, антрацит, 25 мм, 160*70

12
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19028
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр фиолетовый

43
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности