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Настоящее фото товара Стул Аскона, кожзам бежевый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Аскона, кожзам бежевый, хром
7 оценок
2 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Аскона, кожзам бежевый, хром - фото 1Стул Аскона, кожзам бежевый, хром - фото 2Стул Аскона, кожзам бежевый, хром - фото 3Стул Аскона, кожзам бежевый, хром - фото 4Стул Аскона, кожзам бежевый, хром - фото 5

Стул Аскона, кожзам бежевый, хром

Артикул: CH-069-457
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства кафе, баров, зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.

Преимущества:

  • Эргономичное сиденье с продуманной конструкцией обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании, что особенно важно для конференц-залов и офисных помещений.
  • Несмотря на минималистичный дизайн, стул обеспечивает комфорт благодаря продуманной конструкции спинки и сиденья.
  • Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Это делает стул идеальным выбором для офисных конференц-стульев, которые ежедневно используются в активном режиме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материалискусственная кожа
  • Цветхромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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