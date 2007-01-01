Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Дания 25мм
122 оценки
2 59029
3 599 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Дания 25мм - фото 1Стул Дания 25мм - фото 2Стул Дания 25мм - фото 3Стул Дания 25мм - фото 4Стул Дания 25мм - фото 5
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Дания 25мм производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Дания 25мм производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Дания 25мм производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Дания 25мм производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Дания 25мм производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Дания 25мм производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стул Дания 25мм

Артикул: CH-000-259
122 оценки
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Фотография товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Боди 25мм
Фотография товара Стул Боди 25мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Объем: 0,07 м3

Каркас: сталь 1,2 мм

Профиль каркаса: 25 мм

Обивка: жаккард

Производство - Россия

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Вес6,7 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • НаполнительEL
  • Материал каркасасталь
  • Цветсиреневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард
  • Цвет каркасакоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты обивки - Жаккард Корона

Стул Дания 25мм - обивка в цвете КраснаяКрасная
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Жаккард Ромб

Стул Дания 25мм - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Дания 25мм - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Galaxy

Стул Дания 25мм - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Дания 25мм - обивка в цвете CreamCream
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Domus

Стул Дания 25мм - обивка в цвете ecruecru
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Velutto

Стул Дания 25мм - обивка в цвете 22
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Белла

Стул Дания 25мм - обивка в цвете 0909
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Teddy / Тедди

Стул Дания 25мм - обивка в цвете Тэдди 018 (т.сер.)Тэдди 018 (т.сер.)
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Шенилл

Стул Дания 25мм - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Смотреть полный каталог обивок

Варианты каркаса - Покрытие

Стул Дания 25мм - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стул Дания 25мм - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Дания 25мм - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Дания 25мм - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Дания 25мм - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул Дания 25мм - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Дания 25мм - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Дания 25мм - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Дания 25мм - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Дания 25мм - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Дания 25мм - каркас в цвете ПиранПиран
Стул Дания 25мм - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Дания 25мм - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Дания 25мм - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Дания 25мм - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул Дания 25мм - каркас в цвете БелыйБелый
Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59032
2 325 ₽

Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя

80
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм - серебро, кожзам синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69013
3 090 ₽

Стул Хит 25мм - серебро, кожзам синий

15
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25 алюминиевый, жаккард ромб синий, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 алюминиевый, жаккард ромб синий, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Стул Хит 25 алюминиевый, жаккард ромб синий, каркас серебро

14
В наличии 37 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, велюр Велютто 05, каркас темный орех муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр Велютто 05, каркас темный орех муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 35042
2 325 ₽

Стул Хит 20, велюр Велютто 05, каркас темный орех муар

8
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Сентор, темный ясень, марсель латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сентор, темный ясень, марсель латте, произведённого компанией ChiedoCover
14 390

Стул Сентор, темный ясень, марсель латте

14
  • бежевый, серый
  • коричневый, серый
  • белый, светло-коричневый
Фотография товара Стул Соната, массив березы, андрис шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Соната, массив березы, андрис шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Соната, массив березы, андрис шоколад

9
  • желтый, коричневый, золотой
  • коричневый, золотой, темно-коричневый
  • бежевый, светло-коричневый
Фотография товара Стул Лирра, массив березы, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лирра, массив березы, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Лирра, массив березы, велюр

7
  • бежевый, темно-коричневый
  • серый, темно-коричневый
  • золотой, темно-коричневый
Фотография товара Стул Элегия, массив березы, андрис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Элегия, массив березы, андрис, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Стул Элегия, массив березы, андрис

6
  • коричневый, золотой, темно-коричневый
  • бежевый, темно-коричневый
  • желтый, бежевый, золотой
Фотография товара Стул Кларенс, массив бука, андрис черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кларенс, массив бука, андрис черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 290

Стул Кларенс, массив бука, андрис черный

5
  • черный, золотой, темно-коричневый
  • бежевый, золотой, темно-коричневый
Новинка
Фотография товара Деревянный стул Кирея, ткань / вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Кирея, ткань / вишня, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Деревянный стул Кирея, ткань / вишня

13
  • слоновая кость
  • коричневый, темно-коричневый
В наличии 30 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол раздвижной Клар, массив бука, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Клар, массив бука, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
30 590

Стол раздвижной Клар, массив бука, темно-коричневый

14
  • бежевый
  • темно-коричневый
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, рогожка серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Чехол Е01 на стул Eames, рогожка серый

33
  • серый
  • бежевый
Настоящее фото товара Стол мобильный складной лиственница, антрацит, 25 мм, 100*70, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Стол мобильный складной лиственница, антрацит, 25 мм, 100*70

15
  • белый, антрацит
  • коричневый, антрацит
  • антрацит, темно-серый
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 03, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 03, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 78051
3 590 ₽

Чехол для стола 03, бежевый

45
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
от33 473

Тележка для прямоугольных столов

46
Фотография товара Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, бежевый

13
  • черный
  • серый, черный
В наличии 4 шт.
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный

36
  • желтый
  • красный
Хит
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69016
7 900 ₽

Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм

468
Настоящее фото товара Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, супер белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
34 890

Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, супер белый, белый муар

8
Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Чехол на стул 01, спандекс золотой

31

Другие товары из раздела банкетные стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Азия 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75033
2 580 ₽

Стул Азия 20мм

93
  • зеленый
  • красный, зеленый, серебряный, разноцветный
  • бежевый
  • серый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Азия 20, жаккард ромб красный, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Азия 20, жаккард ромб красный, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75033
2 580 ₽

Стул Азия 20, жаккард ромб красный, каркас золото

14
  • зеленый
  • красный, зеленый, серебряный, разноцветный
  • бежевый
  • серый
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Азия 20, рогожка Эспо 15, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Азия 20, рогожка Эспо 15, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 70035
2 580 ₽

Стул Азия 20, рогожка Эспо 15, каркас черный муар

9
  • зеленый
  • красный, зеленый, серебряный, разноцветный
  • бежевый
  • серый
Фотография товара Стул Милан с гибкой спинкой, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милан с гибкой спинкой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Стул Милан с гибкой спинкой, бежевый

8
  • синий
  • серый
  • бежевый
В наличии 1 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм, жаккард корона светло-бежевый, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, жаккард корона светло-бежевый, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 60033
2 385 ₽

Стул Хит 25мм, жаккард корона светло-бежевый, каркас золото

15
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул К1, капучино, люрэ 03 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К1, капучино, люрэ 03, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Стул К1, капучино, люрэ 03

13
  • серый, темно-коричневый
  • бежевый, натуральный
  • белый, темно-коричневый
  • оранжевый, коричневый
Фотография товара Стул Сентор ПМ, капучино, букле ПРО 5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сентор ПМ, капучино, букле ПРО 5, произведённого компанией ChiedoCover
16 590

Стул Сентор ПМ, капучино, букле ПРО 5

8
Фотография товара Стул Виндзор, массив березы, вивальди ромб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Виндзор, массив березы, вивальди ромб, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Стул Виндзор, массив березы, вивальди ромб

7
Фотография товара Стул Малли, бежевый, белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Малли, бежевый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Стул Малли, бежевый, белые ножки

7
Фотография товара Стул Осла, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Осла, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Стул Осла, белый, черный

14
  • белый, черный
  • черный, темно-серый
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стул Дания 25мм
Стул Дания 25мм
от 2 590
3 599 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол раздвижной Клар, массив бука, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Клар, массив бука, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
30 590

Стол раздвижной Клар, массив бука, темно-коричневый

14
  • бежевый
  • темно-коричневый
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, рогожка серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Чехол Е01 на стул Eames, рогожка серый

33
  • серый
  • бежевый
Настоящее фото товара Стол мобильный складной лиственница, антрацит, 25 мм, 100*70, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Стол мобильный складной лиственница, антрацит, 25 мм, 100*70

15
  • белый, антрацит
  • коричневый, антрацит
  • антрацит, темно-серый
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 03, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 03, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 78051
3 590 ₽

Чехол для стола 03, бежевый

45

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности