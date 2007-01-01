Характеристики товара
Описание
Объем: 0,07 м3
Каркас: сталь 1,2 мм
Профиль каркаса: 25 мм
Обивка: жаккард
Производство - Россия
Стопируется по 9 штук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина570 мм
- Высота940 мм
- Высота посадочного места 465 мм
- Профиль каркаса25 мм
- Вес6,7 кг
- Толщина стенки каркаса1.2 мм
- Максимальная нагрузка160 кг
- НаполнительEL
- Материал каркасасталь
- Цветсиреневый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкажаккард
- Цвет каркасакоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяДа