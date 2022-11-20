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Стул Бали, серебро

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсеребряный, черный

Выполненные заказы

Стул Бали, каркас-серебро
Стул Бали, каркас-сереброСтул Бали, каркас-сереброСтул Бали, каркас-серебро
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