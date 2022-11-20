Характеристики товара
Описание
Габариты (ШхГхB), мм: 450 х 580 х 1030
Высота посадки, мм: 480 (±10)
Высота спинки, мм: 590
Глубина сиденья, мм: 420
Ширина сиденья, мм: 450
Максимальная нагрузка, кг: до 100
Вес Нетто, кг: 6,10
Покрытие металлокаркаса:Хром-люкс (никель-хром) или Порошковая окраска (ЭМАЛЬ)
Не стопируются в собранном виде
Конструкция: Сварная
Цена указана в эмали. Возможно изготовление в хроме
Основные характеристики
- Высота1030 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина450 мм
- Глубина580 мм
- Вес6.1 кг
- Страна изготовленияРоссия