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Стул Пекин Гранд

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Стул Симпл с пластиковым сиденьем

Характеристики товара

Описание

Габариты (ШхГхB), мм: 450 х 580 х 1030
Высота посадки, мм: 480 (±10)
Высота спинки, мм: 590
Глубина сиденья, мм: 420
Ширина сиденья, мм: 450
Максимальная нагрузка, кг: до 100
Вес Нетто, кг: 6,10

Покрытие металлокаркаса:Хром-люкс (никель-хром) или Порошковая окраска (ЭМАЛЬ)
Не стопируются в собранном виде
Конструкция: Сварная

Цена указана в эмали. Возможно изготовление в хроме

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Основные характеристики

  • Высота1030 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес6.1 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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