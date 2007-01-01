Характеристики товара
Описание
- Отлично подходит для дома, дачи, кафе, баров, фаст-фудов.
- Поверхность стула имеет ДЕКОРАТИВНУЮ ОТДЕЛКУ "под кожу" с прострочкой, что придает ему оригинальный и эстетичный внешний вид.
- Сидение выполнено из полипропилена с армирующими добавками, которые обеспечивают дополнительную ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.
- Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, сидение хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С; При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним.
- ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение.
- НАДЕЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ окрашены порошковой краской, что обеспечивает долгую службу и защиту от коррозийных процессов (диаметр/толщина - 28/0,8 мм)
- Можно ШТАБЕЛИРОВАТЬ по 5 шт., что позволяет экономить место при хранении.
- Максимальная статическая нагрузка - 320 кг.
- Гарантия 2 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина575 мм
- Глубина560 мм
- Высота850 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья415 мм
- Высота до сиденья445 мм
- Вес4.14 кг
- Материалметалл, пластик
- Модификации стулаподлокотники
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Вес упаковки2.13 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет