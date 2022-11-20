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Стул Франк, натур

Артикул: CH-052-940
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина370 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота730 мм
  • Ширина сиденья467 мм
  • Глубина сиденья445 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес5,1 кг
  • Каркасмассив березы
  • Материал сиденьяМДФ
  • Цветбежевый

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