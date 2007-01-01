Товар в корзине. Перейти
Стул барный Spicy SB - фото 1Стул барный Spicy SB - фото 2Стул барный Spicy SB - фото 3

Стул барный Spicy SB

Артикул: CH-074-590
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар
Фотография товара Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный Mantis, черный
Фотография товара Стул барный Mantis, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота1010 мм
  • Высота до сиденья760 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела барные стулья

Товар в корзине

Стул барный Spicy SB
Стул барный Spicy SB
18 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
102 170
113 522 ₽по отдельности