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Стул барный Blue 025 - фото 1

Стул барный Blue 025

Артикул: CH-067-705
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • Материал каркасабук

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