Товар в корзине. Перейти
Стул барный Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото - фото 1

Стул барный Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото

Артикул: CH-034-662
11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, черная рогожка, каркас черный
Стул Самба, черная рогожка, каркас черный
Следующий Стул барный Гарда пыльно-розовый бархат ножки черные
Стул Самба, черная рогожка, каркас черный

Характеристики товара

Описание

Привлекательность стула Гарда барный справедливо связывают с его уникальной стилистикой и необычным соединением комплектующих материалов премиум-класса. Сидение и спинка, образующие единый ансамбль, обтянуты бархатом. Этот материал отличается доступной ценой, безвредностью для здоровья человека (не вызывает аллергических реакций) и состояния окружающей среды. Сидеть в таком стуле по-настоящему комфортно еще и потому, что его обивка, в отличие от дерматина, прекрасно «дышит» (тело не потеет), а в качестве подкладки используется мягкий поролон. Устойчивые ножки изящной формы защищены от коррозии и агрессивных внешних воздействий специальной краской черного цвета. Мягкие пластиковые насадки защищают поверхность пола от повреждений. Данная модель будет актуальна не только в коммерческом, но и в домашнем интерьере.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Высота1130 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес11 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветрозовый

Похожие товары

Стул Ницца барныйНастоящее фото товара Стул Ницца барный, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
9

Стул Ницца барный

Табурет барный Tolix Style, цвет по RALНастоящее фото товара Табурет барный Tolix Style, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
6

Табурет барный Tolix Style, цвет по RAL

В наличии 88 шт.
Стул барный Tolix Style, цвет по RALНастоящее фото товара Стул барный Tolix Style, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
7

Стул барный Tolix Style, цвет по RAL

В наличии 142 шт.
Барное кресло Tolix Style, цвет по RALНастоящее фото товара Барное кресло Tolix Style, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
4 450
Оптовая цена
10

Барное кресло Tolix Style, цвет по RAL

Стул Элис полубарный, мятный, 65 см для кухниНастоящее фото товара Стул Элис полубарный, мятный, 65 см для кухни, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99053
24 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Элис полубарный, мятный, 65 см для кухни

В наличии 10 шт.
Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухниНастоящее фото товара Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухни, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99053
24 990 ₽Оптовая цена
4

Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухни

В наличии 49 шт.
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножкиНастоящее фото товара Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99028
10 990 ₽Оптовая цена
14

Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки

В наличии 34 шт.
Стул барный Флэш черныйНастоящее фото товара Стул барный Флэш черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49032
10 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Флэш черный

В наличии 6 шт.
Стул барный Мартин черныйНастоящее фото товара Стул барный Мартин черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Мартин черный

В наличии 100 шт.
Стул барный Турин изумрудныйНастоящее фото товара Стул барный Турин изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99039
17 990 ₽Оптовая цена
7

Стул барный Турин изумрудный

В наличии 72 шт.
С этим товаром покупают
Стол Лидер 23 прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
36

Стол Лидер 23 прямоугольный

Комплект уличной мебели КалистоНастоящее фото товара Комплект уличной мебели Калисто, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
6

Комплект уличной мебели Калисто

Стул Консек барный, белыйНастоящее фото товара Стул Консек барный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
31

Стул Консек барный, белый

Стул Бертран брауни, каркас вишняНастоящее фото товара Стул Бертран брауни, каркас вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
17

Стул Бертран брауни, каркас вишня

Стул полубарный UNO, бархат пудровый / чёрный профильНастоящее фото товара Стул полубарный UNO, бархат пудровый / чёрный профиль, произведённого компанией ChiedoCover
10 500
Оптовая цена
17

Стул полубарный UNO, бархат пудровый / чёрный профиль

Настоящее фото товара Комплект мебели Спринг, коричневый, 4 стула, столешница круглая, произведённого компанией ChiedoCover
48 290
Оптовая цена
12

Комплект мебели Спринг, коричневый, 4 стула, столешница круглая

В наличии 9 шт.
Пуфик Слон без крышки, бежевыйНастоящее фото товара Пуфик Слон без крышки, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
16

Пуфик Слон без крышки, бежевый

Другие товары из разделастулья по расположению
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
11

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Стул Вертекс 20ммНастоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
29

Стул Вертекс 20мм

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
33

Стул Хит 25мм с подлокотниками