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Стул барный Melinna, светло-серый

Артикул: CH-078-060
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Melinna — стильное сочетание современного дизайна и максимального комфорта.

Материалы и комфорт. Сиденье и спинка выполнены из мягкой и тактильно приятной ткани букле, которая добавляет уюта и эстетической привлекательности. Металлический каркас и ножки в черном цвете обеспечивают надежность и долговечность конструкции, выдерживая нагрузку до 120 кг. Мягкие подлокотники создают дополнительное удобство.

Дизайн и особенности. Эргономичная форма спинки с плавными изгибами подчеркивает современный стиль и поддерживает комфортную посадку. Подставка для ног интегрирована в конструкцию, делая стул идеальным для длительного использования в домашних и общественных пространствах. Общая высота модели — 93 см, что делает ее подходящей для барных стоек и кухонных островков.

Стиль и применение. Полубарный стул Melinna выполнен в современном стиле, который подойдет для кухонь, баров, кафе, салонов или лаундж-зон. Универсальный светло-серый оттенок сиденья в сочетании с черным каркасом гармонично вписывается в любые интерьеры.

Эта модель объединяет изысканный дизайн, комфорт и практичность, добавляя стильный акцент в ваше пространство.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина535 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота930 мм
  • Высота до сиденья685 мм
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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