Товар в корзине. Перейти
Стул барный Гарда пыльно-розовый бархат ножки черные - фото 1

Стул барный Гарда пыльно-розовый бархат ножки черные

Артикул: CH-034-663
16 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото
Стул барный Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото
Следующий Стул барный Гарда бархат коралл ножки золото
Стул барный Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото

Характеристики товара

Описание

Привлекательность стула Гарда барный справедливо связывают с его уникальной стилистикой и необычным соединением комплектующих материалов премиум-класса. Сидение и спинка, образующие единый ансамбль, обтянуты бархатом. Этот материал отличается доступной ценой, безвредностью для здоровья человека (не вызывает аллергических реакций) и состояния окружающей среды. Сидеть в таком стуле по-настоящему комфортно еще и потому, что его обивка, в отличие от дерматина, прекрасно «дышит» (тело не потеет), а в качестве подкладки используется мягкий поролон. Устойчивые ножки изящной формы защищены от коррозии и агрессивных внешних воздействий специальной краской черного цвета. Мягкие пластиковые насадки защищают поверхность пола от повреждений. Данная модель будет актуальна не только в коммерческом, но и в домашнем интерьере.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Высота1130 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес11 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветрозовый, черный

Похожие товары

Cтул Чили полубарныйНастоящее фото товара Cтул Чили полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
15

Cтул Чили полубарный

Cтул Чили барныйНастоящее фото товара Cтул Чили барный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
12

Cтул Чили барный

Настоящее фото товара Барный стул Молли 10, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
2

Барный стул Молли 10, красный

Настоящее фото товара Барный стул Молли 9, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
15

Барный стул Молли 9, серый

Настоящее фото товара Барный стул Молли 8, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
8

Барный стул Молли 8, белый

Настоящее фото товара Барный стул Молли 7, песочный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
12

Барный стул Молли 7, песочный

Настоящее фото товара Табурет Бруно барный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена
2

Табурет Бруно барный

Настоящее фото товара Табурет Эден барный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
3

Табурет Эден барный

Настоящее фото товара Табурет Эден полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
13

Табурет Эден полубарный

Настоящее фото товара Барный стул РЕСЕН, черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
3

Барный стул РЕСЕН, черная кожа

В наличии 26 шт.
С этим товаром покупают
Кресло подвесное Fredrika из искусственного ротангаНастоящее фото товара Кресло подвесное Fredrika из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
21 990
Оптовая цена
3

Кресло подвесное Fredrika из искусственного ротанга

Стул полубарный Danny черный с черной подушкойНастоящее фото товара Стул полубарный Danny черный с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 49024
14 990 ₽Оптовая цена
6

Стул полубарный Danny черный с черной подушкой

В наличии 100 шт.
Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ)Настоящее фото товара Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
8

Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ)

Кресло садовое Порто, моккоНастоящее фото товара Кресло садовое Порто, мокко, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена
3

Кресло садовое Порто, мокко

Настоящее фото товара Люстра хрустальная с пультом Хром 140, произведённого компанией ChiedoCover
54 900
Оптовая цена
15

Люстра хрустальная с пультом Хром 140

Статуэтка Кактус, 50 смНастоящее фото товара Статуэтка Кактус, 50 см, произведённого компанией ChiedoCover
от27 790
Оптовая цена
6

Статуэтка Кактус, 50 см

Другие товары из разделастулья по расположению
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
11

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Стул Вертекс 20ммНастоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
29

Стул Вертекс 20мм

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
33

Стул Хит 25мм с подлокотниками