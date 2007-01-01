Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг, белый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг, белый, серебряный
12 оценок
13 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг, белый, серебряный - фото 1

Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг, белый, серебряный

Артикул: CH-075-532
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ипокс черный, пластик
Фотография товара Стул Ипокс черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул для общественных помещений различного профиля (учебные заведения, зоны ожидания и приема, конференц-залы офисы и другие).

Практичный и долговечный- нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта во время эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить). Штабелируется до 10-ти шт. без накладок и до 8- ми шт. с накладками.

Эргономичный - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.

Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.

Сидение и спинка визуально воспринимаются как монолитная деталь. Выполнены из полипропилена. Сидение имеет приливы, которые охватывают задние опоры каркаса и смыкается со спинкой. Спинка перфорированная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый, серебряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Neat барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Neat барный, произведённого компанией ChiedoCover
от34 190
Оптовая цена

Стул Neat барный

122
Фотография товара Барный стул Гардур, экокожа белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гардур, экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Барный стул Гардур, экокожа белый

127
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул барный Mars, велюр оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Mars, велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Стул барный Mars, велюр оранжевый

54
Фотография товара Стул барный Halmar H103, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Halmar H103, серый, произведённого компанией ChiedoCover
41 890
Оптовая цена

Стул барный Halmar H103, серый

50
Фотография товара Стул полубарный Тревер, велюр Velutto 26 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Тревер, велюр Velutto 26, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990

Стул полубарный Тревер, велюр Velutto 26

77
Распродажа
Фотография товара Барный стул Арканес, золотая база, велюр бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Арканес, золотая база, велюр бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена

Барный стул Арканес, золотая база, велюр бордовый

113
В наличии 1 шт.
Фотография товара Барный стул САРАГОСА, велюр мята от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул САРАГОСА, велюр мята, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Барный стул САРАГОСА, велюр мята

54
В наличии 37 шт.
Фотография товара Cтул Eames DSWButterfly Барный Желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Eames DSWButterfly Барный Желтый, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена

Cтул Eames DSWButterfly Барный Желтый

47
Распродажа
Фотография товара Барный стул Лагер с подлокотниками, серая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер с подлокотниками, серая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 59028
7 690 ₽Оптовая цена

Барный стул Лагер с подлокотниками, серая кожа

54
В наличии 45 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, бежевый велюр, цвет основания белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, бежевый велюр, цвет основания белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, бежевый велюр, цвет основания белый

10
В наличии 25 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка для садовых качелей, серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для садовых качелей, серая, произведённого компанией ChiedoCover
1 794

Подушка для садовых качелей, серая

39
Фотография товара Барная стойка Константин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Константин, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590

Барная стойка Константин

75
Настоящее фото товара Стол Удупи боковой на роликах, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Стол Удупи боковой на роликах, серый

35
В наличии 6 шт.
New
Фотография товара Тележка для стульев Самба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для стульев Самба, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Тележка для стульев Самба

9
Фотография товара Подушка к стулу Лугано черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка к стулу Лугано черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Подушка к стулу Лугано черная экокожа

31
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Стол Lyon, произведённого компанией ChiedoCover
от29 490
Оптовая цена

Стол Lyon

9
Фотография товара Стол Слуга кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Слуга кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Стол Слуга кофейный

48
Хит
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Тележка для малых прямоугольных столов

86
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см

49
Фотография товара Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от26 190

Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге

31

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Стул барный Белладжио горчичный бархат ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Белладжио горчичный бархат ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена

Стул барный Белладжио горчичный бархат ножки черные

40
Фотография товара Барный стул Бомба, черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Бомба, черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Барный стул Бомба, черный глянец

44
Настоящее фото товара Стул барный Stark 014, произведённого компанией ChiedoCover
18 790
Оптовая цена

Стул барный Stark 014

12
Фотография товара Табурет барный Martel 022 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет барный Martel 022, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Табурет барный Martel 022

7
Настоящее фото товара Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг, белый, черный

13
Фотография товара Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, черный

11
Настоящее фото товара Стул Wind барный со спинкой-сеткой и корзиной для бумаг, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
20 090
Оптовая цена

Стул Wind барный со спинкой-сеткой и корзиной для бумаг, серый, черный

6
Фотография товара Стул барный Cherry, синий велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Cherry, синий велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Стул барный Cherry, синий велюр

10
В наличии 45 шт.
Фотография товара Стул барный Mist, синий велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Mist, синий велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Стул барный Mist, синий велюр

11
В наличии 37 шт.
Настоящее фото товара Барный стул Beilis, черный, орех, произведённого компанией ChiedoCover
34 190

Барный стул Beilis, черный, орех

7
В наличии 95 шт.

Товар в корзине

Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг, белый, серебряный
Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг, белый, серебряный
13 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка для садовых качелей, серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для садовых качелей, серая, произведённого компанией ChiedoCover
1 794

Подушка для садовых качелей, серая

39
Фотография товара Барная стойка Константин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Константин, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590

Барная стойка Константин

75
Настоящее фото товара Стол Удупи боковой на роликах, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Стол Удупи боковой на роликах, серый

35
В наличии 6 шт.
New
Фотография товара Тележка для стульев Самба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для стульев Самба, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Тележка для стульев Самба

9

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 🔥 Распродажа товаров в стиле Лофт
🔥 Распродажа товаров в стиле Лофт

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 12 причин в пользу выбора каркаса из алюминия
12 причин в пользу выбора каркаса из алюминия

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Правильно выбираем диваны и кресла в стиле лофт
Правильно выбираем диваны и кресла в стиле лофт

Перейдите, чтобы узнать подробности