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Барный стул КРАКОВ, экокожа кремовая

12 оценок
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Полубарный стул Royce, серый

Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 2

Вес 17,7 кг
Объем 0,215 м3

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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