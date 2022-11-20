Характеристики товара
Описание
Количество в упаковке: 2
Вес 17,7 кг
Объем 0,215 м3
Основные характеристики
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Количество в упаковке: 2
Вес 17,7 кг
Объем 0,215 м3
Барный стул КРАКОВ, экокожа серая
Барный стул КРАКОВ, экокожа красная
Барный стул КРАКОВ, экокожа коричневая
Барный стул КРАКОВ, экокожа черная
Стул полубарный Саймон велюр тёмно-серый
Стул барный Саймон велюр тёмно-серый
Бар Бергамо
Люстра 1920s Бергамо
Бар-шкаф Бергамо
Бар с подсветкой Инвернесс
Стул Кантри морилка венге, сиденье кожзам SPACE BROWN
Стул Маллин, гобелен Тюльпаны Оливка, микрошенилл Frida 2
Стул-кресло Венское с подушкой
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул барный Rainbow
Стул барный Color
Стул Дания 25мм
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Виота 210, серый
Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ)
Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)
Стул пластиковый Moon, белый, красный
Стул William с подлокотниками, бархат зелёный