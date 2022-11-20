Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота840/955 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья560 мм
- Высота до сиденья400/515 мм
- Обивкаэкокожа
- Каркаснемонолитный, металл
- Допустимая нагрузка100
- Цветбирюзовый
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