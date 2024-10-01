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Стул барный Vault, экокожа, светло-серый - фото 1Стул барный Vault, экокожа, светло-серый - фото 2Стул барный Vault, экокожа, светло-серый - фото 3Стул барный Vault, экокожа, светло-серый - фото 4Стул барный Vault, экокожа, светло-серый - фото 5

Стул барный Vault, экокожа, светло-серый

Артикул: CH-068-045
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современная модель барного стула Vault в обивке из экокожи дополнит любой интерьер дома.

Обивка из экокожи практичный вариант для мебели. Материал устойчив к влаге, к перепадам температуры, поверхность можно легко и быстро очистить от загрязнений. Приятная фактура и гипоаллергенность обивки позволяют разместить барный стул в кафе и ресторанах или в других общественных заведениях.

Комфортная посадка обеспечивается за счет широкого сиденья и плавной спинки. Декоративная стяжка в виде плавных ромбов подчеркивает стильный дизайн стула и добавляет мягкость сиденью. Прочный металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг. Четыре металлических ножки оснащены подножкой для удобного положения ног.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья485 мм
  • Глубина сиденья280 мм
  • Высота до сиденья670 мм
  • Вес6.25 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбелый, серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки690 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки14 кг

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