Характеристики товара
Описание
Стул стопируемый «Бастер» Самое современное решение для оснащения конференц-залов, переговорных комнат и других присутственных мест. Стопируемый стул на стальном каркасе из трубы 25х25 мм. Покрытие каркаса – порошковая краска. Эргономичная мягкая спинка со скрытым стальным каркасом. Мягкое сиденье толщиной 60 мм. Основа сиденья – фанера толщиной 10 мм и поролон 50мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина550 мм
- Высота930 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет