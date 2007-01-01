Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Бастер 25 с пюпитром, велюр Velutto 05, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Бастер 25 с пюпитром, велюр Velutto 05, каркас серебро
12 оценок
4 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Бастер 25 с пюпитром, велюр Velutto 05, каркас серебро - фото 1Стул Бастер 25 с пюпитром, велюр Velutto 05, каркас серебро - фото 2Стул Бастер 25 с пюпитром, велюр Velutto 05, каркас серебро - фото 3Стул Бастер 25 с пюпитром, велюр Velutto 05, каркас серебро - фото 4
Хит

Стул Бастер 25 с пюпитром, велюр Velutto 05, каркас серебро

Артикул: CH-082-819
12 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота930 мм
  • Глубина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Хит 25 мм, экокожа Cometa Gold, тёмный орех
Фотография товара Стул Хит 25 мм, экокожа Cometa Gold, тёмный орех от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 20мм - красный кожзам, черный муар
Фотография товара Стул Хит 20мм - красный кожзам, черный муар от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул стопируемый «Бастер» Самое современное решение для оснащения конференц-залов, переговорных комнат и других присутственных мест. Стопируемый стул на стальном каркасе из трубы 25х25 мм. Покрытие каркаса – порошковая краска. Эргономичная мягкая спинка со скрытым стальным каркасом. Мягкое сиденье толщиной 60 мм. Основа сиденья – фанера толщиной 10 мм и поролон 50мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота930 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, сине-фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, сине-фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, сине-фиолетовый

83
Фотография товара Стул Мирэлла Лайт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мирэлла Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул Мирэлла Лайт

51
Распродажа
Фотография товара Стул Пенелопа мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пенелопа мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99045
23 490 ₽Оптовая цена

Стул Пенелопа мятный

26
В наличии 52 шт.
Настоящее фото товара Стул Престиж черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Престиж черный

56
Распродажа
Фотография товара Стул HERMAN, темно синий, велюр, черный каркас, поворотный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул HERMAN, темно синий, велюр, черный каркас, поворотный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09032
13 190 ₽Оптовая цена

Стул HERMAN, темно синий, велюр, черный каркас, поворотный

66
В наличии 3 шт.В пути 20 шт.
Фотография товара Cтул Стайлс, синяя ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Стайлс, синяя ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Cтул Стайлс, синяя ткань

5
Фотография товара Стул обеденный Feston, вращающийся, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Feston, вращающийся, серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена

Стул обеденный Feston, вращающийся, серый

26
В пути 80 шт.
Фотография товара Стул Safir, сиденье жаккард Incas 102 спинка кожзам Оракул 162, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Safir, сиденье жаккард Incas 102 спинка кожзам Оракул 162, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Safir, сиденье жаккард Incas 102 спинка кожзам Оракул 162, ножки бук морилка светлый орех

13
Настоящее фото товара Стул мягкий, серо-бежевый, велюр, каркас металл белый , произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул мягкий, серо-бежевый, велюр, каркас металл белый

10
Фотография товара Стул мягкий, велюр, металл черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, велюр, металл черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул мягкий, велюр, металл черный, серый

8

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Канг, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канг, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Канг, велюр коричневый

9
Фотография товара Стул Глоу EG Б/П от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Глоу EG Б/П, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Стул Глоу EG Б/П

15
Фотография товара Кресло офисное AL766, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное AL766, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Кресло офисное AL766, ткань

5
New
Настоящее фото товара Кресло для отдыха Resolute, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
45 690

Кресло для отдыха Resolute, белый, серый

7
Фотография товара Кресло College H-2899FX-1-7/Red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-2899FX-1-7/Red, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло College H-2899FX-1-7/Red

8
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Консул от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Консул, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Кресло Консул

8
Фотография товара Кресло детское Kids 101 Ткань Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 101 Ткань Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Кресло детское Kids 101 Ткань Оранжевый

11
В наличии 90 шт.
Фотография товара Кресло Шелби от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шелби, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Кресло Шелби

14
Настоящее фото товара Кресло Morton, произведённого компанией ChiedoCover
от61 090
Оптовая цена

Кресло Morton

5
Фотография товара Кресло Камила, спинка велюр New York 08, сиденье велюр Teddy 646, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Камила, спинка велюр New York 08, сиденье велюр Teddy 646, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Кресло Камила, спинка велюр New York 08, сиденье велюр Teddy 646, ножки бук морилка черная

13

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул Nepal-P, зеленый/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Nepal-P, зеленый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Nepal-P, зеленый/ черный каркас

92
В наличии 4 шт.В пути 20 шт.
Фотография товара Стул Seattle-V, зеленый/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Seattle-V, зеленый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул Seattle-V, зеленый/ черный каркас

85
В пути 40 шт.
Фотография товара Кресло Groovy Chair от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Groovy Chair, произведённого компанией ChiedoCover
от65 690
Оптовая цена

Кресло Groovy Chair

54
Фотография товара Стул обеденный Boom Ткань Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Boom Ткань Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Стул обеденный Boom Ткань Коричневый

13
В наличии 28 шт.
Фотография товара Стул Brunei поворотный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brunei поворотный, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Brunei поворотный

13
Фотография товара Стул Loona, California 975 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Loona, California 975, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Стул Loona, California 975

13
Настоящее фото товара Стул мягкий Deco Flare, велюр, металл, белый, розово-лиловый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул мягкий Deco Flare, велюр, металл, белый, розово-лиловый

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул обеденный Elvis, зеленый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Elvis, зеленый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
31 190

Стул обеденный Elvis, зеленый, золотой

14
В наличии 55 шт.
Фотография товара Стул обеденный Techno, бежевый, глянцевое золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Techno, бежевый, глянцевое золото, произведённого компанией ChiedoCover
33 890

Стул обеденный Techno, бежевый, глянцевое золото

8
В наличии 87 шт.
Фотография товара Стул Alba, велюр, серо-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Alba, велюр, серо-синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Стул Alba, велюр, серо-синий

26
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Стул Бастер 25 с пюпитром, велюр Velutto 05, каркас серебро
Стул Бастер 25 с пюпитром, велюр Velutto 05, каркас серебро
от 4 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Канг, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канг, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Канг, велюр коричневый

9
Фотография товара Стул Глоу EG Б/П от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Глоу EG Б/П, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Стул Глоу EG Б/П

15
Фотография товара Кресло офисное AL766, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное AL766, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Кресло офисное AL766, ткань

5
New
Настоящее фото товара Кресло для отдыха Resolute, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
45 690

Кресло для отдыха Resolute, белый, серый

7

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности