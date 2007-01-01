Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Байона, орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Байона, орех
45 оценок
12 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Байона, орех - фото 1Стул Байона, орех - фото 2Стул Байона, орех - фото 3Стул Байона, орех - фото 4Стул Байона, орех - фото 5Стул Байона, орех - фото 6

Стул Байона, орех

Артикул: CH-050-549
45 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота970 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Лион с подушкой, голубой, бежевый
Фотография товара Стул Лион с подушкой, голубой, бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Солар, ножки черные, велюр розовый
Фотография товара Стул Солар, ножки черные, велюр розовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив бука; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - орех; Ширина - 50; Глубина - 58; Высота - 97; Ширина сиденья - 48; Глубина сиденья - 42; Высота сиденья - 52;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота970 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево
  • Цветкоричневый
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки490 мм
  • Высота упаковки1070 мм
  • Глубина упаковки680 мм
  • Вес упаковки7 кг
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Тюльпан на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от2 330
Оптовая цена

Стул Тюльпан на металлокаркасе

131
Фотография товара Стул Радан, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Радан, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул Радан, зеленый

46
Фотография товара Кресло Lizard, микровелюр Vittorio malahit, спинка принт, каркас под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lizard, микровелюр Vittorio malahit, спинка принт, каркас под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490

Кресло Lizard, микровелюр Vittorio malahit, спинка принт, каркас под лак

69
Фотография товара Стул Siattle V, светло-серый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Siattle V, светло-серый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стул Siattle V, светло-серый велюр/ черный каркас

95
В наличии 29 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Volcano, белый, светло-бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Volcano, белый, светло-бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 79066
22 490 ₽Оптовая цена

Стул Volcano, белый, светло-бежевый, черный

15
В наличии 41 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр стальной, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр стальной

8
Настоящее фото товара Стул Грейс, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
34 490

Стул Грейс, горчичный

13
Распродажа
Фотография товара Стул барный Толикс, черный, глянцевый КД от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Толикс, черный, глянцевый КД, произведённого компанией ChiedoCover
4 49026
5 990 ₽

Стул барный Толикс, черный, глянцевый КД

10
  • серебряный
  • черный
  • красный
  • желтый
В пути 100 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 20 Лайт, жаккард корона красная, каркас золото глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20 Лайт, жаккард корона красная, каркас золото глянец, произведённого компанией ChiedoCover
1 49033
2 205 ₽

Стул Хит 20 Лайт, жаккард корона красная, каркас золото глянец

13
Фотография товара Стул Париж, микровелюр Сканди 17, каркас металл серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Париж, микровелюр Сканди 17, каркас металл серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Париж, микровелюр Сканди 17, каркас металл серый

14

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Стол Люмина3, произведённого компанией ChiedoCover
от10 39017
12 390 ₽Оптовая цена

Стол Люмина3

36
Настоящее фото товара Стол раздвижной Бетти 1100+300 дуб вотан, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
13 390

Стол раздвижной Бетти 1100+300 дуб вотан, черный муар

10
  • белый, серый, черный
  • серый, черный
  • черный, темно-серый
  • Стол раздвижной Бетти 1100+300 дуб самдал, черный муар
Фотография товара Стол Гаити 140*80, столешница стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гаити 140*80, столешница стекло, произведённого компанией ChiedoCover
22 190
Оптовая цена

Стол Гаити 140*80, столешница стекло

9
Распродажа
Фотография товара Журнальный стол Инсигния 120 х 60 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 х 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от17 69063
46 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Инсигния 120 х 60 серебро

26
  • серебряный
  • золотой
В наличии 19 шт.
Фотография товара Кофейный столик Aurora, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кофейный столик Aurora, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Кофейный столик Aurora, черный

35
В наличии 43 шт.
Фотография товара Стол Барнс, белый/стекло белое глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Барнс, белый/стекло белое глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от25 090
Оптовая цена

Стол Барнс, белый/стекло белое глянец

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Гласс-8, экстрабелый, белый глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гласс-8, экстрабелый, белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
38 090

Стол Гласс-8, экстрабелый, белый глянец

15
Фотография товара Светящийся стол Pacifico Sexta 220V RGB от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светящийся стол Pacifico Sexta 220V RGB, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890
Оптовая цена

Светящийся стол Pacifico Sexta 220V RGB

13
Фотография товара Стол обеденный Австралия Сенд Блек, 180х90х75, керамика, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Австралия Сенд Блек, 180х90х75, керамика, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
32 190

Стол обеденный Австралия Сенд Блек, 180х90х75, керамика, металл, черный

5
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Стол пластиковый Эпоч, 80*80*75, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 490

Стол пластиковый Эпоч, 80*80*75, коричневый

5
  • черный
  • коричневый
  • белый
В наличии 20 шт.

Другие товары из раздела стулья для кафе

Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Бианка Феррари, произведённого компанией ChiedoCover
23 005
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Бианка Феррари

42
Фотография товара Стул Венский от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венский, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена

Стул Венский

127
  • черный
  • серебряный
Фотография товара Стул Хлоя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хлоя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Стул Хлоя

95
Фотография товара Стул Королевский от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Королевский, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Стул Королевский

77
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк флаг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк флаг, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490

Стул Кроссбэк флаг

71
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Топас, шенилл ОНТАРИО бэнд бамбук, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас, шенилл ОНТАРИО бэнд бамбук, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от7 89020
9 790 ₽

Стул Топас, шенилл ОНТАРИО бэнд бамбук, морилка венге

31
Фотография товара Стул Шамбери, черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шамбери, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стул Шамбери, черная экокожа

32
  • белый
  • бежевый
  • серый
  • черный
В наличии 71 шт.
Фотография товара Стул Saloon от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Saloon, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена

Стул Saloon

99
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Франц, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франц, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стул Франц, зеленый

91
  • коричневый
  • серый
  • зеленый, черный
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул Гроджин, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гроджин, орех, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена

Стул Гроджин, орех

37
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Стул Байона, орех
Стул Байона, орех
12 190
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Стол Люмина3, произведённого компанией ChiedoCover
от10 39017
12 390 ₽Оптовая цена

Стол Люмина3

36
Настоящее фото товара Стол раздвижной Бетти 1100+300 дуб вотан, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
13 390

Стол раздвижной Бетти 1100+300 дуб вотан, черный муар

10
  • белый, серый, черный
  • серый, черный
  • черный, темно-серый
  • Стол раздвижной Бетти 1100+300 дуб самдал, черный муар
Фотография товара Стол Гаити 140*80, столешница стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гаити 140*80, столешница стекло, произведённого компанией ChiedoCover
22 190
Оптовая цена

Стол Гаити 140*80, столешница стекло

9
Распродажа
Фотография товара Журнальный стол Инсигния 120 х 60 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 х 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от17 69063
46 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Инсигния 120 х 60 серебро

26
  • серебряный
  • золотой
В наличии 19 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности